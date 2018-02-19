На юге Мексики вновь произошло землетрясение

Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Reuters, ссылаясь на информацию Геологической службы США, толчки ощущались в 32 километрах к востоку от Санта-Катарины-Мечоакан в штате Оахака на глубине 40 километров.

При этом руководитель агентства гражданской защиты Мексики Луис Фелипе Пуэнте отметил, что на данный момент информации о повреждениях нет. По его словам, инфраструктура, включая установки государственной нефтяной компании Pemex, не повреждена.

Напомним, 16 февраля 2018 года в штате Оахака на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов. Также о землетрясении в Мексике сообщалось 9 февраля, тогда землетрясение произошло в мексиканском штате Халиско.

Как сообщал УРА-Информ, Национальная служба гражданской обороны Мексики объявила в стране режим чрезвычайного положения. Такое решение приняли из-за землетрясение, которое произошло в 33 муниципалитетах штата Оахака. Вместе с тем подземные толчки не привели к человеческим жертвам, однако нанесли ущерб сотням строений.