11:59 19.02.2018 | Общество | Новости
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На юге Мексики вновь произошло землетрясение

На юге Мексики в штате Оахака в ночь на понедельник, 19 февраля 2018 года, вновь произошло землетрясение.

На юге Мексики вновь произошло землетрясение

Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Reuters, ссылаясь на информацию Геологической службы США, толчки ощущались в 32 километрах к востоку от Санта-Катарины-Мечоакан в штате Оахака на глубине 40 километров.

При этом руководитель агентства гражданской защиты Мексики Луис Фелипе Пуэнте отметил, что на данный момент информации о повреждениях нет. По его словам, инфраструктура, включая установки государственной нефтяной компании Pemex, не повреждена.

Напомним, 16 февраля 2018 года в штате Оахака на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов. Также о землетрясении в Мексике сообщалось 9 февраля, тогда землетрясение произошло в мексиканском штате Халиско.

Как сообщал УРА-Информ, Национальная служба гражданской обороны Мексики объявила в стране режим чрезвычайного положения. Такое решение приняли из-за землетрясение, которое произошло в 33 муниципалитетах штата Оахака. Вместе с тем подземные толчки не привели к человеческим жертвам, однако нанесли ущерб сотням строений.

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