Минюст подготовил инструкцию по взысканию алиментов

В ней, в частности, четко прописывает порядок действий в повседневной работе по взысканию алиментов с должников. Как пояснила в понедельник, 19 февраля, заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, документ позволит исполнителям избежать ошибок и соблюдать права всех сторон во время взыскания задолженности по алиментам.

Технологическая карта подробно описывает процессы и действия исполнителей на разных стадиях, в частности, в начале принудительного исполнения, при обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника и прочее.

Кроме этого, в карте описываются действия исполнителя в случае окончания срока, предусмотренного законом для взыскания алиментов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов. За законопроект в целом отдали свои голоса 294 депутата при минимально необходимых 226 голосов.