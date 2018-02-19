Мингарелли на этой неделе посетит Харьков

Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС.

Как отмечается, посол во время своего перебывания в Харькове встретится с руководителем Харьковской ОГА Юлией Светличной и главой облсовета Сергеем Черновым. Так, стороны ведомств хотят поднять вопросы о прогрессе в осуществлении реформ, приоритетах в помощи ЕС и новых возможностях для участия Харьковской области в программах Евросоюза.

Также Мингарелли проведет встречи с представителями гражданского общества и местными экспертами Team Europe. В то же время, он обсудит поддержку, которую ЕС предоставляет бизнесу с руководством ряда харьковских бизнес ассоциаций.

Вместе с тем посол примет участие в круглом столе с главами объединенных территориальных общин Харьковской области. Кроме того, в Харьковском национальном экономическом университете им. Семена Кузнеца выступит с речью "Как запустить украинскую экономику".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина уже выполнила большое количество требований во множестве сфер для получения безвизового режима. Поэтому Брюссель не видит оснований для его отмены, заявил Мингарелли.