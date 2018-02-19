15:52 19.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100186841:labazovych

Мингарелли на этой неделе посетит Харьков

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли планирует посетить в ближайшие дни город Харьков. В частности, рабочий визит запланирован  на 21-22 февраля, в ходе которого будут обсуждатся реформы и другие важные вопросы.

Мингарелли на этой неделе посетит Харьков

Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС.

Как отмечается, посол во время своего перебывания в Харькове встретится с руководителем Харьковской ОГА Юлией Светличной и главой облсовета Сергеем Черновым. Так, стороны ведомств хотят поднять вопросы о прогрессе в осуществлении реформ, приоритетах в помощи ЕС и новых возможностях для участия Харьковской области в программах Евросоюза.

Также Мингарелли проведет встречи с представителями гражданского общества и местными экспертами Team Europe. В то же время, он обсудит поддержку, которую ЕС предоставляет бизнесу с руководством ряда харьковских бизнес ассоциаций.

Вместе с тем посол примет участие в круглом столе с главами объединенных территориальных общин Харьковской области. Кроме того, в Харьковском национальном экономическом университете им. Семена Кузнеца выступит с речью "Как запустить украинскую экономику".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина уже выполнила большое количество требований во множестве сфер для получения безвизового режима. Поэтому Брюссель не видит оснований для его отмены, заявил  Мингарелли.

Поделиться
Читайте также:
 
В Днепре студент хранил наркотики в шоколаде – ВИДЕО Европейский военный союз не может заменить НАТО, - Столтенберг Абраменко почетно наградили золотой медалью Олимпиады-2018 – ФОТО, ВИДЕО В Испании начинается суд над фигурантами операции "Тройка"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив