Индивидуальный дизайн с помощью фотообоев под заказ

Индивидуальный дизайн с помощью фотообоев

У многих людей существует устойчивое мнение о фотообоях, как о картинах с видом на березовую рощу или водопад, которыми в 90-е годы были оклеены коридорные стенки сталинок и хрущевок. Фотообои – это не пережиток прошлого. Сейчас для фотопечати есть новые возможности и технологии. В наше время выбор изображений настолько велик, что нетрудно растеряться. Виды материалов и качество изображения впечатлят даже самого требовательного покупателя.

Изготовление фотообоев под заказ

Многие люди отказываются от картин на стенах, так как, изготавливая фотообои под заказ, любые размеры доступны заказчику здесь . Обычно сайты интернет-магазинов оснащены конструктором, с помощью которого можно подобрать размер обоев, расположение рисунка, количество полотен для поклейки. А также сделать инверсию, размытие изображения, отобразить его по вертикали/горизонтали, перевести в черно-белый цвет. Это дает возможность подобрать мотив для своего интерьера, который будет на 100% отражать стиль дизайна и подчеркивать вкус домовладельцев.

К тому же предлагается на выбор материал основы:

- бумажная

- флизелиновая

- виниловая

Также возможно создать оригинальные фактурные фотообои. Ваша картина может быть изготовлена с имитацией крупноузорчатого жаккарда, морозного узора на окнах или мазков гуаши.

Как выбрать подходящий сюжет фотообоев?

Выбор изображения зависит от части квартиры, где оно будет расположено: гостиная, спальня, коридор. Для каждого из них есть предпочтения по сюжету или цветовой гамме. Кухонный декор больше связан с картинками природы, фруктов, пряностей. Спальня любит нежные цветочные мотивы или оригинальные абстракции. Для глухой стены в коридоре можно подобрать пейзаж с изображением окон, балконов с видом на море. Это зрительно расширит пространство, сделает коридор светлее.

Фотообои – настоящее спасения для родителей, с их помощью в комнате малыша можно создать сказочных сюжет. Ребенок будет с удовольствием засыпать в кроватке рядом с наклейками любимых мультяшных героев. Винни-Пух, Тачки, Король Лев и многие другие станут настоящими "комнатными" друзьями и частью игры ребенка.