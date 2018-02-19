Индивидуальный дизайн с помощью фотообоев под заказ
Многие люди отказываются от картин на стенах, так как, изготавливая фотообои под заказ, любые размеры доступны заказчику. Обычно сайты интернет-магазинов оснащены конструктором, с помощью которого можно подобрать размер обоев, расположение рисунка, количество полотен для поклейки.
Индивидуальный дизайн с помощью фотообоев
У многих людей существует устойчивое мнение о фотообоях, как о картинах с видом на березовую рощу или водопад, которыми в 90-е годы были оклеены коридорные стенки сталинок и хрущевок. Фотообои – это не пережиток прошлого. Сейчас для фотопечати есть новые возможности и технологии. В наше время выбор изображений настолько велик, что нетрудно растеряться. Виды материалов и качество изображения впечатлят даже самого требовательного покупателя.
Изготовление фотообоев под заказ
Многие люди отказываются от картин на стенах, так как, изготавливая фотообои под заказ, любые размеры доступны заказчику здесь. Обычно сайты интернет-магазинов оснащены конструктором, с помощью которого можно подобрать размер обоев, расположение рисунка, количество полотен для поклейки. А также сделать инверсию, размытие изображения, отобразить его по вертикали/горизонтали, перевести в черно-белый цвет. Это дает возможность подобрать мотив для своего интерьера, который будет на 100% отражать стиль дизайна и подчеркивать вкус домовладельцев.
К тому же предлагается на выбор материал основы:
- бумажная
- флизелиновая
- виниловая
Также возможно создать оригинальные фактурные фотообои. Ваша картина может быть изготовлена с имитацией крупноузорчатого жаккарда, морозного узора на окнах или мазков гуаши.
Как выбрать подходящий сюжет фотообоев?
Выбор изображения зависит от части квартиры, где оно будет расположено: гостиная, спальня, коридор. Для каждого из них есть предпочтения по сюжету или цветовой гамме. Кухонный декор больше связан с картинками природы, фруктов, пряностей. Спальня любит нежные цветочные мотивы или оригинальные абстракции. Для глухой стены в коридоре можно подобрать пейзаж с изображением окон, балконов с видом на море. Это зрительно расширит пространство, сделает коридор светлее.
Фотообои – настоящее спасения для родителей, с их помощью в комнате малыша можно создать сказочных сюжет. Ребенок будет с удовольствием засыпать в кроватке рядом с наклейками любимых мультяшных героев. Винни-Пух, Тачки, Король Лев и многие другие станут настоящими "комнатными" друзьями и частью игры ребенка.