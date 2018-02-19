23:27 19.02.2018 | Общество | Новости
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Главу центрального банка Латвии отпустили под залог

Президент центрального банка Латвии Илмар Римшевич, которого антикоррупционное бюро задержало в рамках уголовного дела, отпущен под залог.

Главу центрального банка Латвии отпустили под залог

При этом сам Римшевич отклоняет обвинения и заявил, что ожидает расследования, открытого уголовного дела. Как сообщает Associated Press, латвийский банк обвиняет Римшевича во взяточничестве на протяжении многих лет, а также злоупотреблении властью и связью с лицами, участвующими в отмывании денег со стороны России.

При этом адвокат Римшевича заявлял, что президент центробанка считает свое задержание незаконным.

Напомним, 16 февраля 2018 года в доме и рабочем кабинете Римшевича антикоррупционное бюро Латвии провело обыски. Сам Римшевич в этот момент не находился в Латвии. Он вернулся в страну 17 февраля, вечером он прибыл на личной машине в здание Бюро и покинул его в ночь на воскресенье на служебном автомобиле ведомства.

Как сообщал УРА-Информ, вчера Латвийское Бюро по борьбе и предотвращению коррупции задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Его заподозрили в получении взятка.

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