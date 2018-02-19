Боевики "ЛНР" намерены осенью провести "выборы главы республики"

При этом нынешний главарь "республики" Леонид Пасечник также намерен принять участие в этих "выборах". Как пишут подконтрольные боевикам СМИ, Пасечник должен "выполнить поставленные перед ним задачи", поэтому вновь должен возглавить "республику" .

При этом дата проведения таких выборов не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после вооруженного переворота и побега из оккупированного Луганска предыдущего главаря боевиков Игоря Плотницкого, Пасечник был назначен на его "должность" в качестве "исполняющего обязанности".