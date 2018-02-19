03:00 19.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики "ЛНР" намерены осенью провести "выборы главы республики"

Боевики из так называемой "Луганской народной республики" заявили, что нынешней осенью проведут "выборы главы республики".

Боевики

При этом нынешний главарь "республики" Леонид Пасечник также намерен принять участие в этих "выборах". Как пишут подконтрольные боевикам СМИ, Пасечник должен "выполнить поставленные перед ним задачи", поэтому вновь должен возглавить "республику" .

При этом дата проведения таких выборов не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после вооруженного переворота и побега из оккупированного Луганска предыдущего главаря боевиков Игоря Плотницкого, Пасечник был назначен на его "должность" в качестве "исполняющего обязанности".

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