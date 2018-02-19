17:52 19.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Штрафные санкции на продукцию ОРДЛО находятся на "смешном" уровне, - Гончар

За 2017 год организацией "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" было отобрано и исследовано в государственных лабораториях больше 700 видов украинской молочной продукции.

Штрафные санкции на продукцию ОРДЛО находятся на

Об этом заявил председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Максим Гончар, передает корреспондент "УРА-Информ".

Отметим, что большинство производителей страны делают фальсификат из украинской продукции. Так, наибольшее количество фальсификата оказалось в молочных продуктах.

По словам Гончара, в 2018 году продукция масла и сыра проходила проверку несколько раз. В первом случае, в сыре было обнаружено 40% украинского фальсификата, во втором - 42%. При этом, как фальсификат сливочного масла составил более 50%. Также в прошлом месяце ассоциацией было отобрано около 40 видов сливочного масла, результаты которых пока неизвестны.

"Я призываю общественность бороться с производителями, которые производят фальсификаты. В настоящее время наше государство присмотрело "смешные" штрафные санкции, которые не могут никак повлиять на эту ситуацию", - отметил эксперт.

Также представитель общественной организации рассказал, что незаконная продукция не только продается на витринах магазинов, но и поставляется в школьные учреждения и детские садики.  

"Были случаи, когда молочная продукция, а именно сгущенное молоко, поставлялось за границу, после чего сразу была состановлена экспертиза для проверки и исследования. Спустя некоторое время стало известно, что в товаре было найдено 100% жиров не молочного происхождения", - добавил Гончар.

К сожалению, сейчас существуют недобросовестные производители, которые из года в год изготовляют некачественную и фальсифицированную продукцию. Если правительство не примет мер, то "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" наобратится в Антимонопольный комитет Украины для борьбы с некачественными заменителями.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", общественная организация "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" зафиксировала факты реализации в Донецке украинской продукции.

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