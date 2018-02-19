Штрафные санкции на продукцию ОРДЛО находятся на "смешном" уровне, - Гончар

Об этом заявил председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Максим Гончар, передает корреспондент "УРА-Информ".

Отметим, что большинство производителей страны делают фальсификат из украинской продукции. Так, наибольшее количество фальсификата оказалось в молочных продуктах.

По словам Гончара, в 2018 году продукция масла и сыра проходила проверку несколько раз. В первом случае, в сыре было обнаружено 40% украинского фальсификата, во втором - 42%. При этом, как фальсификат сливочного масла составил более 50%. Также в прошлом месяце ассоциацией было отобрано около 40 видов сливочного масла, результаты которых пока неизвестны.

"Я призываю общественность бороться с производителями, которые производят фальсификаты. В настоящее время наше государство присмотрело "смешные" штрафные санкции, которые не могут никак повлиять на эту ситуацию", - отметил эксперт.

Также представитель общественной организации рассказал, что незаконная продукция не только продается на витринах магазинов, но и поставляется в школьные учреждения и детские садики.

"Были случаи, когда молочная продукция, а именно сгущенное молоко, поставлялось за границу, после чего сразу была состановлена экспертиза для проверки и исследования. Спустя некоторое время стало известно, что в товаре было найдено 100% жиров не молочного происхождения", - добавил Гончар.

К сожалению, сейчас существуют недобросовестные производители, которые из года в год изготовляют некачественную и фальсифицированную продукцию. Если правительство не примет мер, то "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" наобратится в Антимонопольный комитет Украины для борьбы с некачественными заменителями.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", общественная организация "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" зафиксировала факты реализации в Донецке украинской продукции.