21:59 18.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100186776:Polishuk

В воскресенье днем на Донбассе ранен один военный - ВИДЕО

Российские наемные войска и поддерживаемые ими боевики снова применяли 120-мм минометы.

В воскресенье днем на Донбассе ранен один военный - ВИДЕО

В течение дня, 18 февраля, в зоне антитеррористической операции на Донбассе противник продолжал обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате таких действий - ранен один украинский военный. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, в частности, на Луганском направлении враг применил минометы неподалеку Троицкого и Новолуганского, из гранатометов различных типов захватчики обстреливали защитников Луганского.

Кроме того, оккупанты нарушали перемирие возле Новоалександровки и Станицы Луганской.

На Донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов вблизи Широкино на приморском участке нашей обороны.

Напомним, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за прошедшие сутки, 17 февраля 2018 года, зафиксированы 12 прицельных обстрелов позиций ВСУ, в результате чего ранен один украинский военный.

Поделиться
Читайте также:
 
Всемирный банк напомнил Украине о долге Украинцев на борту, разбившегося самолета в Иране не было - МИД В Венесуэле самолет упал на жилой дом, погиб один человек - ФОТО Порошенко одобрил пенсии членам семей погибших активистов Майдана
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив