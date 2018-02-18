В воскресенье днем на Донбассе ранен один военный - ВИДЕО

В течение дня, 18 февраля, в зоне антитеррористической операции на Донбассе противник продолжал обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате таких действий - ранен один украинский военный. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, в частности, на Луганском направлении враг применил минометы неподалеку Троицкого и Новолуганского, из гранатометов различных типов захватчики обстреливали защитников Луганского.

Кроме того, оккупанты нарушали перемирие возле Новоалександровки и Станицы Луганской.

На Донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов вблизи Широкино на приморском участке нашей обороны.

Напомним, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за прошедшие сутки, 17 февраля 2018 года, зафиксированы 12 прицельных обстрелов позиций ВСУ, в результате чего ранен один украинский военный.