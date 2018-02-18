02:00 18.02.2018 | Общество | Новости
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В сеть попал скрин-шот новой модели Nokia 7 Plus

Пользователи интернет-сети опубликовали снимки экрана новой модели телефона Nokia- Nokia 7 Plus  Об этом передает GSMArena.

В сеть попал скрин-шот новой модели Nokia 7 Plus

Ожидается, что сама презентация смартфона пройдет MWC 2018 в Барселоне, в компании пока не прокомментировали, кто мог выложить скрины новой разработки в сеть. Однако технологическая разработка новой модели поражает - Full HD+ (2160x1080 пикселей), задняя панель для батареи сделана из стекла, а корпус мобильного обшит металлическим материалом.

На смартфоне установлено программное обеспечение на процессоре среднего уровня Snapdragon 660. Также сообщается о 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной с возможностью использования дополнительной карты памяти для заядлых юзеров.

Как сообщалось в "Ура-Информ", транснациональная корпорация  Samsung по количеству проданных смартфонов в 2018 году впервые опередила компанию Apple.

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