В сеть попал скрин-шот новой модели Nokia 7 Plus

Ожидается, что сама презентация смартфона пройдет MWC 2018 в Барселоне, в компании пока не прокомментировали, кто мог выложить скрины новой разработки в сеть. Однако технологическая разработка новой модели поражает - Full HD+ (2160x1080 пикселей), задняя панель для батареи сделана из стекла, а корпус мобильного обшит металлическим материалом.

На смартфоне установлено программное обеспечение на процессоре среднего уровня Snapdragon 660. Также сообщается о 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной с возможностью использования дополнительной карты памяти для заядлых юзеров.

Как сообщалось в "Ура-Информ", транснациональная корпорация Samsung по количеству проданных смартфонов в 2018 году впервые опередила компанию Apple.