В Киеве активисты "Марша за будущее Украины" направились бастовать под ВРУ - ФОТО

Лидеры "Марша за будудщее Украины" призвали демонстрантов продвигаться в сторону Верховной Рады и там организовать забастовку с палатками. Об этом передает пресс-служба столичной полиции.
На данный момент в центре города сосредоточено три тыс полицейских и представителей Нацгвардии. Требование активистов очень простые - отставка президента Порошенка и прекращение политических репрессий против Михаила Саакашвили. Правоохранители проводят проверку документов, содержание рюкзаков и сумок, обращают внимание участников акций, которые могут провоцировать конфликтные ситуации в толпе.
Руководители акции обещают митинговать под зданием украинского парламента целый вечер.
Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно экс-грузинского президента Михаила Саакашвили, которого депортировали и лишили украинского гражданства в пятницу, застали в аэропорту Мюнхена представители СМИ.