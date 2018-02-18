В Киеве активисты "Марша за будущее Украины" направились бастовать под ВРУ - ФОТО

На данный момент в центре города сосредоточено три тыс полицейских и представителей Нацгвардии. Требование активистов очень простые - отставка президента Порошенка и прекращение политических репрессий против Михаила Саакашвили. Правоохранители проводят проверку документов, содержание рюкзаков и сумок, обращают внимание участников акций, которые могут провоцировать конфликтные ситуации в толпе.

Руководители акции обещают митинговать под зданием украинского парламента целый вечер.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно экс-грузинского президента Михаила Саакашвили, которого депортировали и лишили украинского гражданства в пятницу, застали в аэропорту Мюнхена представители СМИ.