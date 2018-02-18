В Харьковской области на украино-российской границе образовалась пробка из фур - ФОТО

Сообщается, что на границе уже столпилось более 100 фур. На запрос украинской стороны о причинах запрета выезда российская пограничная служба ответила, что не может пропустить транспорт из-за поломки оборудования для проверки и взвешивания груза.

Украинские пограничники уже сообщили о свободном проезде через российско-украинскую границу через пункт пропуска "Гоптовка", который готов принять все автомобили по соответствующей процедуре.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно на Львовщине местные жители заблокировали проезд на пропускном пункте "Шегини" и "Рава Русская".