11:53 18.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100186745:test

В Харьковской области на украино-российской границе образовалась пробка из фур - ФОТО

Сегодня, 18 февраля на российском пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка" принимающая сторона запретила украинским грузовикам пересекать границу. Об этом передает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В Харьковской области на украино-российской границе образовалась пробка из фур - ФОТО

Сообщается, что на границе уже столпилось более 100 фур. На запрос украинской стороны о причинах запрета выезда российская пограничная служба ответила, что не может пропустить транспорт из-за поломки оборудования для проверки и взвешивания груза.

Украинские пограничники уже сообщили о свободном проезде через российско-украинскую границу через пункт пропуска "Гоптовка", который готов принять все автомобили по соответствующей процедуре.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно на Львовщине местные жители заблокировали проезд на пропускном пункте "Шегини" и "Рава Русская".

Поделиться
Читайте также:
 
В Афганистане из тюрьмы сбежала группа боевиков Мэй настаивает на усилении безопасности европейского региона Израиль запустил несколько ракет в сторону Сектора Газа Анкара опять обвинила Вашингтон в поддержке терроризма
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив