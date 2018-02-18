В Израиле затопило туристический автобус

Сообщается, что причиной для наводнения в этом районе дороге послужил сильный ливень, из-за которого берега Мертвого моря сместились и воды хлынула на сушу. Водитель автобуса не мог дальше продолжать движение, а сам транспорт просто начал тонуть, существовала опасность того, что в результате сильного напора воды автобус начнет сносить в море. Бригада спасателей прибыла на место происшествие в течении часа и провела переброс украинцев на сушу с помощью надувных подкладок.

В результате спасательной операции все украинцы остались целыми и невредимыми, их доставили в ближайший торговый центр, где предоставили чай.

"Прибывшие на место полицейские приняли все необходимые меры и эвакуировали граждан Украины из автобуса", - говорится в уведомлении полицейского.

Как сообщалось в "Ура-Информ", в Индонезии наводнение уже убило два человека.