15:13 18.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Израиле затопило туристический автобус

В Израиле экстренные службы страны провели операцию по спасению 50 украинских туристов, которые оказались в заложниках водной стихии. Об этом передает пресс-секретарь полиции Израиля Михаэль Зингерман в своем Facebook.

В Израиле затопило туристический автобус

Сообщается, что причиной для наводнения в этом районе дороге послужил сильный ливень, из-за которого берега Мертвого моря сместились и воды хлынула на сушу. Водитель автобуса не мог дальше продолжать движение, а сам транспорт просто начал тонуть, существовала опасность того, что в результате сильного напора воды автобус начнет сносить в море. Бригада спасателей прибыла на место происшествие в течении часа и провела переброс украинцев на сушу с помощью надувных подкладок.

В результате спасательной операции все украинцы остались целыми и невредимыми, их доставили в ближайший торговый центр, где предоставили чай. 

"Прибывшие на место полицейские приняли все необходимые меры и эвакуировали граждан Украины из автобуса", - говорится в уведомлении полицейского.

Как сообщалось в "Ура-Информ", в Индонезии наводнение уже убило два человека.

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