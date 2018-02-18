Прогноз погоды в Украине

Во Львовской, Ивано-Франковской областях и в Закарпатье днем выпадет небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, утром температура воздуха опуститься до минус трех-четырех градусов.

На севере страны - в Сумской, Харьковской областях сегодня также небольшой снег, ветер западный и северо-западный, 3-8 м/с. Днем температура воздуха будет колебаться на уровне двух градусов со знаком плюс.

В Винницкой области ночью будет прохладно - до минус пяти-шести градусов, на дорогах гололедица. Днем воздух прогреется до четырех градусов тепла.

В Донецкой и Луганской областях днем выпадения снега не ожидается, на большой части территории туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 0-6 градусов ниже нуля.

В Киеве сегодня ночью температура составит четыре градуса мороза. Днем на термометрах показатели поднимутся до шести градусов тепла.

Как сообщалось в "Ура-Информ", синоптики предупреждают столичных автомобилистов о повышенной опасности на дорогах из-за гололедицы на выходные.