Перевозка грузов по Украине: станет ли конкуретным логистический центр в Виннице?

По сравнению с турецким вариантом, международные перевозки грузов www.uvk.ua между Китаем и ЕС через Украину включают в себя, кроме каспийского, еще и черноморский морской участок. Это дополнительные затраты и снижение скорости перевозки. Какой путь выберет транспортно-логистическая компания для доставки в грузов из Азии в Западную Европу по ТМТМ?

Хотя для восточно-европейских стран, не имеющих выхода к морю, такой вариант может оказаться приемлемым. Но учитывая разницу в ширине железнодорожной колеи, 3pl оператор скорее предпочтет автомобильные перевозки грузов по Украине в направлении портов железнодорожным.

В планах железнодорожного монополиста строительство контейнерного терминала в Виннице. И если этим планам суждено реализоваться, понадобятся и логистические склады, которые будут предоставлять комплекс складских услуг.

Транскаспийский международный транспортный маршрут – это путь из Китая в Европу, проходящий через Казахстан, Азербайджан, Грузию. А затем дорожка расходится – южная часть маршрута ведет в Турцию и запуск дороги Баку-Тбилиси-Карс способствует упрощению перемещения именно в этом направлении.

Перевозка грузов по Украине по железной дороге на Китай может стать интереснее после запуска регулярных рейсов собственных железнодорожных паромов УЗ "Герои Плевны" и "Герои Шипки". При полноценной реализации договоренности о стандартном тарифе с операторами железных дорог Грузии, Азербайджана и Казахастана, украинские железнодорожники, смогут предложить рынку интересные и конкурентные по цене пакетные решения. Тогда появляются перспективы для загрузки пока гипотетического контейнерного терминала в Виннице.

Международные грузоперевозки контейнеров, как и автомобильные грузоперевозки по Украине могут быть частично переориентированы и на новый логистический центр. Что касается южного коридора Транскаспийского международного транспортного маршрута через Турцию, то на начальном этапе по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс планируется перевозить до 6,5 млн тонн грузов.