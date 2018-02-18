18:48 18.02.2018 | Общество | Новости
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Пассажирский самолет вынужден был совершить посадку из-за пассажира, портившего воздух

Самолет авиакомпании Transavia Airlines, который летел из Дубая в Амстердам, экстренно приземлился в Вене из-за "проблемного" пассажира. Об этом передает Metro.

Пассажирский самолет вынужден был совершить посадку из-за пассажира, портившего воздух

Cоседи мужчины просили его сдерживать свои газы, но тот отказался это делать. Члены экипажа, бортпроводницы и стюардессы тоже не предприняли никаких действий, так как в инструкции запрещено нарушать личное пространство пассажира. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку, - в итоге пилот принял решение о посадке. 

После этого в аэропорту австрийская полиция поднялась на борт и сняла двух пассажирок, которые стали жертвами "газовой атаки" неприятных соседей. Девушки намерены обратиться в суд по данному делу, ведь долететь до пункта назначения им удалось с существенным опазданием. 

Также высадили и буйных пассажиров, которых австрийская полиция отпустили из-за отсутствия состава преступления.

Как сообщалось в "Ура-Информ", сегодня в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан потерпел крушение пассажирский самолет, который пытался совершить экстренную посадку

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