09:39 18.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины опять неспокойно - боевики не прекращают огонь по позициям ВСУ

 За прошедшие сутки в зоне ведения боевых действий на востоке Украины было зафиксировано 12 обстрелов со стороны боевиков Л-ДНР. Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

На востоке Украины опять неспокойно - боевики не прекращают огонь по позициям ВСУ

Традиционно самым "жарким" участком фронта остается Светлодарская дуга. Огонь боевики вели из пулеметов и гранатометов по позициям украинских военных в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. В направлении Майорского террористы применили минометы запрещенного 120-мм калибра. 

На Мариупольском направлении противник сохранял режим тишины.

Около Новоалександровки украинские защитники вынуждены были давать ответный огонь. На Донецком направлении по позициям ВСУ работал танк, около населенного пункта Пески было зафиксировано движение вражеской разведывательной группы. В результате обстрелов пострадал один украинский защитник, никто не погиб.

Как сообщалось в "Ура-Информ", за минувшие сутки боевики 20 раз нарушали режим тишины на линии разграничения. 

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