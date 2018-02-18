На востоке Украины опять неспокойно - боевики не прекращают огонь по позициям ВСУ

Традиционно самым "жарким" участком фронта остается Светлодарская дуга. Огонь боевики вели из пулеметов и гранатометов по позициям украинских военных в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. В направлении Майорского террористы применили минометы запрещенного 120-мм калибра.

На Мариупольском направлении противник сохранял режим тишины.

Около Новоалександровки украинские защитники вынуждены были давать ответный огонь. На Донецком направлении по позициям ВСУ работал танк, около населенного пункта Пески было зафиксировано движение вражеской разведывательной группы. В результате обстрелов пострадал один украинский защитник, никто не погиб.

Как сообщалось в "Ура-Информ", за минувшие сутки боевики 20 раз нарушали режим тишины на линии разграничения.