На Донбассе на собственных минных заграждениях подорвалось двое российских военных

Один их них скончался на месте инцидента. Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции, на собственной мине подорвались двое боевиков так называемой седьмой отдельной мотострелковой бригады незаконных вооруженных формирований.

При этом они оказались гражданами Российской Федерации. Один из них - Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края. Он погиб на месте происшествия.

Другой - Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань. Он получил минно-взрывные ранения, – сказано в сообщении.

Вместе с тем в штабе отметили, что обнаружен еще один факт российского присутствия на Донбассе. Сейчас выясняется информация о принадлежности боевиков к регулярным войскам Российской Федерации, – подытожили в пресс-центре штаба.

Напомним как сообщал УРА-Информ, Российские наемные войска и поддерживаемые ими боевики снова применяли 120-мм минометы.

В течение дня, 18 февраля, в зоне антитеррористической операции на Донбассе противник продолжал обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате таких действий - ранен один украинский военный.