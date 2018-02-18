01:00 18.02.2018 | Общество | Новости
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Мисс Вселенная разделась догола в поддержку правозащитной акции - ФОТО

"Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо поддержала акцию направленную против сексуального домагательства женщин. Об этом передает Sports Illustrated.

Мисс Вселенная разделась догола в поддержку правозащитной акции - ФОТО

Последние события в Голливуде и спортивном мире потрясли модель. Девушка решила продемонстрировать обществу, что тело женщин принадлежит только им. На теле модели написано множество феминистических лозунгов, порицающих сексуальное домогательство.

"Женская сила", "Любовь меняется", "Мы не жертвы" и прочие надписи на теле Калпо должны привлечь внимание других моделей и напомнить им, что они не обязаны давать использовать свое тело ради бизнеса.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно британская манекенщица Хлоя Хан из-за неблагополучной ринопластики лишилась хрящевой перегородки в носу.

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