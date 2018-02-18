Луценко "раскрыл карты" по делам преступников Майдана

По его словам, проводить прозрачное расследование стало намного легче, однако выносить приговоры должен суд, а не прокуратура, но этого не происходит. Значительное торможение, на которое он не в праве повлиять, исходит как раз из законодательной ветки власти, и он не раз доводил до ведома президента этот факт.

На данный момент, отмечает Луценко, в его столе лежат папки по делу командира 2-й роты "Беркута", заместителю командира 1-й роты "Беркута", сотрудников 1-й роты "Беркута", прокурора города Киева, начальника Днепровского УМВД и его заместителей, бывшего заместителя СБУ в Киевской области, трех бывших командиров "Беркута".

"Если суды найдут время их рассмотреть, мы предоставим всю обвинительную базу", - подытожил Луценко.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни.