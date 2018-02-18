17:17 18.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко "раскрыл карты" по делам преступников Майдана

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что ведомство еще не смогло рассмотреть все дела по делам преступлений Майдана. Об этом передает он заявил на открытии выставки памяти Героев Небесной Сотни в Киеве.

Луценко

По его словам, проводить прозрачное расследование стало намного легче, однако выносить приговоры должен суд, а не прокуратура, но этого не происходит. Значительное торможение, на которое он не в праве повлиять, исходит как раз из законодательной ветки власти, и он не раз доводил до ведома президента этот факт.

На данный момент, отмечает Луценко, в его столе лежат папки по делу командира 2-й роты "Беркута", заместителю командира 1-й роты "Беркута", сотрудников 1-й роты "Беркута", прокурора города Киева, начальника Днепровского УМВД и его заместителей, бывшего заместителя СБУ в Киевской области, трех бывших командиров "Беркута". 

"Если суды найдут время их рассмотреть, мы предоставим всю обвинительную базу", - подытожил Луценко.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно  Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни.

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