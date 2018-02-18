Комплексы Javelin станут надежной защитной опорой для Украины

Об этом передает DW.

Генерал утверждает, что Киеву действительно необходима помощь США, в частности, новые боевые комплексы отлично подойдут для оборонительной стратегии Украины, однако страна уже давно сама способна защитить свои границы и население. Ходжес подтвердил вчерашний тезис Мэттиса о том, что Вашингтон действительно заинтересован в мирном урегулировании конфликта на востоке Украины, однако без того, что Москва сохранила за собой оккупированные территории.

Ходжес поддерживает идею введению миротворцев на Донбассе, однако без российских представителей.

"Мы должны подобрать страны, профессиональные, способные, сильные, которые нельзя отодвинуть в сторону", - подытожил американский военный.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.