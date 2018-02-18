13:13 18.02.2018 | Общество | Новости
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Американцы просят Трампа ужесточить контроль за владельцами оружия

Во Флориде американцы вышли на акции протестов за усиление контроля над оборотом оружия в стране. Об этом передает CNN.

Американцы просят Трампа ужесточить контроль за владельцами оружия

Улицы города заполонили школьники, студенты и неравнодушные. Граждане протестуют против свободного оборота стрелкового оружия у местных жителей, что привело к такой трагедии школе имени Марджори Стоунман Дуглас, которая на днях потрясла всю страну. Люди скандируют - "Нам не нужны ваши соболезнования, нам нужны законы и изменения" и "Вы виновны в содеянном". 

По словам одной из участниц акции, абсолютно все политики в ее стране - от президента до Республиканской партии и Сената променяли закон о разрешении свободного ношения оружия на жизни 17 детей. Девушка также нецензурно обзвала Дональда Трампа в своей странице в социальной сети, но потом стерла запись. 

Жители Флориды пообещали провести акцию по сбору подписей заявления на имя Дональда Трампа с просьбой об ужесточении контроля распространения стрелкового оружия в штате.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее на Филиппинах президента США Дональда Трампа, прибывшего для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, встретили протестами.

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