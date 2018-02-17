Всемирная оценка угроз-2018: Американская разведка пророчит новый государственный переворот в Украине

В мире не осталось ни единого континента, который не представлял бы для Вашингтона потенциальной угрозы. Собственно, как не осталось ни единой страны, где бы американский бизнес не имел бы своих постоянных интересов. Именно так можно подытожить все то, что Коутс и его команда были намерены представить перед американским разведывательным сообществом. От кибератак до терроризма, от Африки до Латинской Америки, от экономического противостояния в Тихом океане с Китаем до ухудшение диалога с Евросоюзом. Автор доклада утверждает, что на сегодняшний день в мире все чаще нарушаются международные соглашения и общие правила "ведения игры", постоянно появляются новые локальные «горячие точки», растет уровень урбанизации и населения, появляются все новые предупреждения о возможности климатических катастроф, ухудшается сотрудничество и взаимоотношения наднациональных институтов, а такие страны, как Россия и Китай только и делают то, что пытаются расширить сферы своего влияния. Все это требует от США, как мирового государства, создания дорожной карты по предотвращению угроз, а в случае ее неминуемого прихода, и вовсе нанесения превентивного удара.

Угроза усиления кибертерроризма и хищения технологий

Россия, Китай, Северная Корея и Иран – вот главные соперники Вашингтона, которые будут пытаться нанести вред американским сетях государственной и частной электронной защиты. Коутс предупреждает Вашингтон о новой волне хакерских атак Москвы в Украине. Кроме того, государство будет пытаться опять «прощупать» оборону программного обеспечения США и ее союзников по НАТО. Первоочередный акцент глава разведывательного управления сделал именно на России, добавив в качестве примера факты повреждения работ государственно значимых для Украины веб-порталов. Отдельно приводился факт вероятного вмешательства Кремля в ход американских выборов 2016 года. И хотя по данному делу до сих пор продолжается разбирательство, но сам факт влияния российских хакеров был доказан.

Китай будет продолжать развивать технологии в сфере компьютерного шпионажа, кражи баз данных, особенно в частном секторе. Стоит беспокоится и о вероятных попытках похищения американских технологий в области разработки оружия.

Северная Корея и далее будет использовать вредоносное ПО для финансовых хищений и махинаций. Напомним, что еще в 2016 году северокорейских хакерам удалось похитить более 81 млн долларов с банковских счетов Бангладеша, а недавний вирус WannaCry, жертвами которого оказались и европейские компьютеры, лишь подтверждает прогнозируемый тезис.

Иран и далее будет делать все возможное, чтобы дестабилизировать работу электронных систем Саудовской Аравии, Израиля, США и ее союзников в регионе Центральной Азии.

Ядерные угрозы

Директор разведывательного управления окрестил 2018 год как период, когда активность ядерных государств достигнет напряжения времен "холодной войны".

Китай будет претендовать на расширения влияние в Северокитайском и Южнокитайском морях, дабы сделать данный участок воды своей «внутренней акваторией». США также опасаются тем, что Китай может использовать своих граждан, которые проживают в стране, в качестве шпионов, которые занимаются кражей технологий в пользу Пекина.

Российская сторона в публичном пространстве стала утверждать, что мир значительно переменился со времен 1987, когда между Горбачевым и Рейганом было подписано соглашение о ликвидации части межконтинентальных ракет. Риторика Москвы о том, что в их арсенале имеются ракеты, способные достигать дальности от 500 до 5000 км заставляют Вашингтон быть осторожными в диалоге с Москвой.

Однако главным врагом в области ядерного вооружения остается Северная Корея. В планах Пхеньяна на 2018 год имеется пункт о проведении испытаний ядерных ракет в Тихом океане. У американского руководства нет никаких сомнений о том, что руководство КНДР блефует. Об этом свидетельствует тот факт, что еще в 2007 году северокорейские специалисты проводили ремонт ядерного в Сирии. Страна также занимается разработкой биологического оружия, не исключено, что в Сирии использовалось наработки северокорейских ученых.

Вашингтон сильно обеспокоен химическими атаками Идлиба и Хан-Шейхума в Сирии, что подтверждает факт наличия технологических возможностей режима Ассада к возможности использования подобных атак на масштабном уровне. Есть опасения, что подобные технологии могут попасть в руки боевиков "Исламского государства", которые могут использовать их во вред войскам коалиции во главе с США.

Терроризм

Главные силы США должны бросить на борьбы с терроризмом в Ираке и Сирии, так это основные регионы, где совершается 90 процентов терактов.

Боевики "Исламского государства", несмотря на потерю значительного числа территорий в Сирии и Ираке, еще не повержены. ИГИЛ проведет перегруппировку оставшихся сил, в результате чего может образоваться новый террористический анклав на территории одного из государств. Организация и далее будет заниматься вербовкой новых членов, периодически совершать теракты, проводить пропаганду своего движения в Darknet. Основные зоны распространения боевиков – Сирия, Йемен, Ирак, Ливан, Афганистан, Ливия, Синайский полуостров и Тунис.

Второй акцент Коутс делает на боевиках "Аль-Каиды", которая не терпит больших поражений как боевики "Исламского государства". В 2018 году члены «Аль-Каиды» будут делать все, чтобы удержать уже подконтрольные им территории в Афганистане, Сомали, Мали, Алжире, Нигере, Тунисе и Кении. Руководители организации традиционно будут продолжать заниматься наркоторговлей, продажей оружия и создавать для этого все новые платформы в интернете.

Региональные угрозы и препятствия

Восточная Азия

Китай станет основным экономическим соперником США в 2018 году. Власти Пекина будут делать все возможное, чтобы расширить свое экономическое влияние на юго-восточную Азию, создав пояс "китайского экономического давления". Не стоит забывать о продолжении Китаем и центральноазиатскими странами строительства "Шелкового пути", который еще раз подтвердит статус регионального лидера в восточной Азии.

Северная Корея, несмотря на временное «умиротворение» Олимпиадой-2018 и возможность начала диалога и деэскалации ядерного кризиса, продолжит разработку ядерной программы. Пентагон не прекратит пересматривать стратегии на случай возможного ядерного удара по США или ее союзникам в Тихом океане.

Юго-восточная Азия

В регионе все больше прослеживается тенденция к авторизации политических режимов. В Камбодже президент Хун Сен продолжает оказывать личное влияние на законодательную и судебную ветки власти, а также совершать репрессии в отношении оппозиционных сил. Все это толкает страну на сближение с Китаем, что Вашингтону совсем не выгодно.

На границах Бирмы, Мьянмы и Бангладеша образовалась новая проблема – это 600 тыс мусульман-рохинжда, которые оказались в ловушке меж трех государств. Неопределенность и затяжной характер принятие решения о дальнейшей судьбе мигрантов-рохинжда создают риск распространения внутри этноса экстремистских взглядов, что может породить новую волну жестокости в отношении рохинжда.

На Филиппинах одиозный и жестокий президент Родриго Дутерте все также будет реализовывать курс на борьбу с наркоторговлей и ИГИЛ. В стране и дальше сохранится чудовищный уровень коррупции, а его политика «революционного правительства» может понизить инвестиционную привлекательность для страны.

Центральная Азия

Вашингтон в Ираке в 2018 году планирует взять курс на постепенный выход войск из региона, в результате которого руководство страны встанет перед длительным и болезненным процессов экономических реформ и обороны государства. Ирак уже назанимал более 120 млрд долларов кредитов для оплаты социальных нужд населения и восстановления уничтоженной военными действиями инфраструктурой. Сильнее будет усиливаться антагонизм между автономным курдским регионом и официальным Багдадом, особенно, что касается вопроса регионального вооруженного сепаратизма. Этим конфликтом попробует воспользоваться ИГИЛ, которое ранее было выбито из страны с помощью АТО.

Все тяжелее будет становится обстановка в Йемене, где поддерживаемые Ираном хуситы будут пытаться цепляться за власть в противостоянии с мигрировавшим правительством, которое поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Гуманитарная катастрофа в стране ухудшится – количество больных холерой может увеличиться до 1 млн человек, а нищета охватит 70 процентов населения.

В Афганистане продолжится борьба за установления контроля Кабула над горными территориями страны. Правительственные войска возьмут курс на усиления контроля в городах для предотвращение терактов. Экономика страны будет продолжать падать на уровне 2,5 процента в год и только международные финансовые доноры помогут стране поддерживать благосостояние государственной казны.

Россия

Вашингтон рассматривает варианты взаимоотношений с Москвой уже после мартовских выборов, в которых, вероятно, так считает разведка, победит Владимир Путин. В начале нового строка авторитарность управления страной увеличиться, президент проведет "закручивание гаек" и ограничит деятельность оставшихся демократических институтов. Во внешней политике Путин будет проводить еще более агрессивную политике, направленную на расширение влияния на пост-советские страны, в первую очередь это касается Белоруссии и Казахстана. Экономика страны постепенно будет клониться к состоянии стагнации, что заставит руководство страны пересмотреть и сделать выводы по Украине, Сирии. Чемпионат мира по футболу, который в этом году проходит в России, может быть использован руководством Кремля в качестве инструмента оправдания своих действия в качестве борьбы с "экстремизмом" и показать миру совсем «иную» картинку России, чтобы убедить мировое сообщество в бесполезности санкционного давления.

Украина

Американская разведка сильно опасается политической стабильностью Украины в 2018 году. Массовый уровень недовольства населения экономической ситуацией в стране, замедление реформ, давление на предпринимательский сектор, коррупционные скандалы и безнаказанностью ее участников создают для все условия для того, чтобы "пошатать" и без того слабую систему государственного управления. Всеми этими слабостями попробуют манипулировать оппозиционные президенту силы, которые вновь, используя популистскую риторику и лозунги, может прийти к власти на новых выборах в 2019 году. Эти же силы могут попробовать объединиться против власти Петра Порошенка, чтобы победить на выборах 2019 года. Коутс в своем докладе не исключает, что подобный вариант нового майдана может привести к повторению событий 2014 года.

Разведка США заявляет о "тупике" в урегулировании ситуации на востоке Украины, особенно в вопросе реализации Минских соглашений. Россия и дальше продолжает финансировать наемников и региона в целом. Москва будет и дальше ужесточать противостоянии через своих наемников ДНР-ЛНР, дабы принудить Киев отказаться от евроинтеграционного курса. Существует вероятность эскалации полномасштабного конфликта. Украина будет продолжать курс на сближение с Европой и НАТО, а также поиском союзников для введения миротворческой миссии на Донбассе. Ни одна из сторон не будет садиться за стол переговоров в вопросе урегулирования конфликта.

Таким образом, подтверждается тезис о постоянных интересах и угрозах для США. Основными направлениями для борьбы Вашингтон определил кибер и исламистский терроризм, которому страна готова противопоставить свой контрвариант. Эффективность политики «огнем и мечом» не устраняет, а лишь создает новые задачи в борьбе с терроризмом. Главным соперником в Тихоокеанском регионе для США становится Китай, влияние которого продолжает распространяться на запад Евразии. Априорным остается участие американского военного контингента в большинстве "горячих точек" мира.