В Ужгороде школьников отправили на внеочередные каникулы

Сообщается, что в результате временного карантина заболеваемость гриппом и простудами в области упала на 30 процентов. Посещаемость в школах Ужгорода в течение последних трех дней упала на 18 процентов, а по состоянию на 16 февраля этот показатель достиг 23 процентов. В связи с этим на заседании противоэпидемической комиссии в Ужгородском городском совете было принято решение с понедельника, 19 февраля отправить школьников на каникулы.

На сегодняшний день ОРВИ заболело 258 тыс украинцев, более 70 процентов из них это дети до 16-ти лет. Напомним, что в Киеве и Киевской области коммтет здравоохранения также обьявил недельный карантин, который затем продлили еще на неделю.

Как сообщалось в "Ура-Информ", школы Тернополя закрывают на карантин из-за повышенного уровня заболевания ОРВИ среди учеников.