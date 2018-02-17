10:31 17.02.2018 | Общество | Новости
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В Турции продолжаются репрессии против журналистов

Турецкие власти приговорили трех журналистов к пожизненному заключению. Об этом передает Deutsche Welle.

В Турции продолжаются репрессии против журналистов

Все трое обвинялись судом в пособничестве исламскому проповеднику Фетухаллаху Гюлену, которого власти страны считают террористом номер одни и обвиняют в попытке государственного переворота в июле 2016 года, который провалился. На скамье подсудимых оказались бывший главный редактор ныне закрытой газеты Taraf Ахмет Алтан, его брат — профессор экономики и писатель Мехмет Алтан, а также известная журналистка Назли Иличак.

Все они были признаны виновными без права подачи апелляции. 

Правозащитная организация “Репортеры без границ” уже пообещала судиться с государством в международных судах с целью освобождения узников. Турецкие СМИ пообещали организовать волну забастовок и протестов, требуя Эрдогана прекратить гонения и репрессии против журналистов.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о критическом состоянии отношений с США. 

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