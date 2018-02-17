11:55 17.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черном море обнаружен американский эсминец

В Черном море появился ракетный эсминец военно-морских сил США USS Ross. Об этом передает Yörük Işık.

В Черном море обнаружен американский эсминец

Сообщается, что корабль прибыл в акваторию Черного моря и начал движение в сторону украинской Одессы. Ранее корабль стоял на рейде в албанском порту Влера. Руководство эсминца подтвердило информацию о том, что прибыло в Средиземное море для обеспечения безопасности европейских союзников. 

Судно пересекло Босфор под покровом ночи.

Сам корабль занимается патрулированием Африканского берега, база судна находится на базе НАТО в испанском порту Рота. Это тот самый эсминец, который еще осенью прошлого года совершил ракетный удар по сирийскому порту Шайрат. Руководство США предприняло удар в ответ на бомбардировку авиацией Ассада города Хан-Шейхум химическими снарядами.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно американский эсминец USS Hopper DDG-70 без разрешения зашел в китайские территориальные воды Китая.

 

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