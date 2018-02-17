07:00 17.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стали известны цены на продукты питания первой необходимости

В начале 2018 года в Украине значительно подорожали продукты питания. Об этом официальный сайт Госстатистики.

Стали известны цены на продукты питания первой необходимости

В начале января средняя стоимость молока выросла на 15 процентов - до 15 гривен за литр. Ощутимо поднялись и цены на хлебо-булочные изделия, в январе цена поднялась до 11 гривен за один кг хлеба. Значительно увеличились цены на мясо, свинина и говядина подорожали на 25 процентов. Подорожание свинины эксперты связывают с частыми эпидемиями АЧС, в результате которых поголовья свиней и поросят уменьшилось на 12 процентов. 

В прошлом месяце украинцы могли приобрести один кг говядины в среднем за 67 гривны, а один кг свинины - за 66 гривен. Также выросли цены на курицы и цыплят - в среднем 42 гривны за килограмм. Стремительный рост цен объясняется повышением уровня инфляции до 13 процентов в 2018 году.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что в этом году зарплаты и пенсии украинцев будут расти быстрее цен

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