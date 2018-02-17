Сегодня киевские дороги покроет сплошная гололедица

Существенных осадков в Киеве ожидать не стоит, однако резкий перепад температуры на утро с минусовой до нуля градусов создаст для водителей трудности в передвижении. Коммынальщики планируют сконцентрироваться в наиболее проходимых и проезжих частях города для покрытия тротуаров песком и солью.

Пешеходов просят не пересекать дорогу в неположенных для этого местах, дабы лишний раз не провоцировать аварийную ситуацию на дороге.

Киевские власти настойчиво просят водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим, а шоферов крупного пассажирского и товарного транспорта не нарушать ПДД на опасных участках дороги и воздержаться от превышения скорости в Киеве выше 50 км\час.

Как сообщалось в "Ура-Информ", на выходные на юге и западе Украины синоптики предупреждают о сильном тумане и гололедице на дорогах.