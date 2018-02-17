Организатор стрельбы во флоридской школе может получить помилование

Сообщается, что адвокаты обвиняемого Круза настаивают на его пожизненном заключении в обмен на сотрудничество со следствием. Защитники обвиняемого уверены, что прокуроры будут настаивать на смертной казни, однако этого еще можно избежать, если Николас признает свою вину перед судом.

Напомним, что Николас Круз обвиняется в организации одиночного теракт, в результате которого погибло 17 человек, по стольким же пунктам ему обьявлено обвинение. Парень полностью признает свою вину, однако в суде его заявления еще не прозвучали. Круз подробно поделился с правоохранителями всеми деталями организации стрельбы.

Сейчас Круз содержится под стражей без права освобождения под залог.

Как сообщалось в "Ура-Информ", в числе погибших от рук стрелка во Флориде - дети и взрослые. 12 человек были убиты в здании школы, двое погибли рядом со школой, один - на дороге возле школы, еще двое скончались в больнице.