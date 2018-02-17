На востоке Украины опять неспокойно - боевики не прекращают огонь

Пророссийские наемники традиционно активизировались в темное время суток. На Луганском направлении в районе Светлодарской дуги террористы применили гранатометы и пулеметы, также было зафиксировано движение вражеского БМП. В районе Троицкого противник вел огонь из минометов калибра 120-ти и 82-мм.

Около Зализного, Малинового и Новоалександровки украинские защитники вынуждены были давать ответный огонь. В районе Крымского было зафиксировано передвижение вражеского снайпера. В результате обстрелов один украинский боец госпитализирован, еще один отказался от госпитализации.

За минувшие сутки боевики 20 раз нарушали режим тишины на линии разграничения.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ОБСЕ констатирует резкое увеличение фактов нарушений на Донбассе.