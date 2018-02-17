Латвиец пытался украсть клюшки у финских хоккеисток

Курьезный случай произошел во время матча женской сборной по хоккею Финляндии, на который мужчина приобрел билет. В одном из перерывов человек прокрался в раздевалку и попытался вытащить оттуда пять клюшке. Однако его заметили волонтеры и охрана соревнований.

Южнокорейские правоохранители оштрафовали мужчину на 761 евро, на допросе он сознался, что таким образом пытался принести победу своей любимой команде, которая сильно проигрывала финнам. Также выяснилось, что человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

После снятия показаний его отпустили, однако до 26 февраля ему запрещено покидать Южную Корею.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее в Пхенчхане из-за урагана началась эвакуация людей.