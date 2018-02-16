12:22 16.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Защита обжаловала реадмиссию Саакашвили в Европейском суде

Адвокаты бывшего губернатора Одесской области и президента Грузии Михаила Саакашвили обжаловали в Европейском суде по правам человека его выдворение из Украины.

Защита обжаловала реадмиссию Саакашвили в Европейском суде

Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий на брифинге в пятницу, 16 февраля.

По его словам, в ЕСПЧ уже направлены соответствующие документы. Таким образом адвокаты будут пытаться восстановить справедливость в европейских инстанциях.

Чернолуцкий утверждает, что Украина не имела права выдворять из страны подозреваемого в уголовном преступлении. Он также добавил, что экс-президент Грузии вернется в Украину в ближайшее время.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", посол США в Грузии Ян Келли заявил, что американское правительство внимательно следит за ситуацией с выдворением лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили из Украины в Польшу.

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