Защита обжаловала реадмиссию Саакашвили в Европейском суде

Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий на брифинге в пятницу, 16 февраля.

По его словам, в ЕСПЧ уже направлены соответствующие документы. Таким образом адвокаты будут пытаться восстановить справедливость в европейских инстанциях.

Чернолуцкий утверждает, что Украина не имела права выдворять из страны подозреваемого в уголовном преступлении. Он также добавил, что экс-президент Грузии вернется в Украину в ближайшее время.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", посол США в Грузии Ян Келли заявил, что американское правительство внимательно следит за ситуацией с выдворением лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили из Украины в Польшу.