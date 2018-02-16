Ведущего уволили с работы за слова о сексуальности спортсменки

Об этом пишет Fox News.

Отметим, что во время прямого ефира Патрик назвал девушку чертовски привлекательной.

"Если бы ей исполнилось 18, не стыдно было бы сказать, что она — горячая крошка. Да она и есть такая. Хлои прекрасна. Я ее большой фанат", - отметил мужчина.

Однако спустя несколько секунд ведущий попытался немного спростить и извиниться за свои слова перед аудиторией, но как оказалось уже было слишком поздно. Вообщем, несмотря на увольнения, слушателей Коннору все же удалось повеселить.

"Мои комментарии в адрес Хлои Ким были недопустимыми, они были отвратительны и ужасны. Хлои, прости меня. Ты великолепно выступила на Олимпиаде", - заявил он.

Хлои Ким является четырехкратной победительницей Всемирных зимних экстремальных игр и двукратной чемпионкой зимних юношеских Олимпийских игр. Нынешние Олимпийские игры стали для девушки дебютом на взрослом уровне.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Китае корреспондентку одного из местных телеканалов уволили после того, как она сфотографировалась с радостным лицом на фоне жуткой аварии. Известно, что в том ДТП погибли 18 человек и еще 21 оказался в больнице.