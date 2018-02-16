Ведущего уволили с работы за слова о сексуальности спортсменки

Руководство американской радиостанции KNBR приняло решения снять с должности ведущего Патрика Коннора после того, как он прокомментировал внешность 17-летней олимпийской чемпионки Хлои Ким.
Об этом пишет Fox News.
Отметим, что во время прямого ефира Патрик назвал девушку чертовски привлекательной.
"Если бы ей исполнилось 18, не стыдно было бы сказать, что она — горячая крошка. Да она и есть такая. Хлои прекрасна. Я ее большой фанат", - отметил мужчина.
Однако спустя несколько секунд ведущий попытался немного спростить и извиниться за свои слова перед аудиторией, но как оказалось уже было слишком поздно. Вообщем, несмотря на увольнения, слушателей Коннору все же удалось повеселить.
"Мои комментарии в адрес Хлои Ким были недопустимыми, они были отвратительны и ужасны. Хлои, прости меня. Ты великолепно выступила на Олимпиаде", - заявил он.
Хлои Ким является четырехкратной победительницей Всемирных зимних экстремальных игр и двукратной чемпионкой зимних юношеских Олимпийских игр. Нынешние Олимпийские игры стали для девушки дебютом на взрослом уровне.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Китае корреспондентку одного из местных телеканалов уволили после того, как она сфотографировалась с радостным лицом на фоне жуткой аварии. Известно, что в том ДТП погибли 18 человек и еще 21 оказался в больнице.