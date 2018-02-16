11:59 16.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской области трое иностранцев пытались убить фермера - ФОТО, ВИДЕО

В Одесской области трое иностранцев пытались убить фермера.

В Одесской области трое иностранцев пытались убить фермера - ФОТО, ВИДЕО

В четверг, 15 февраля, между селами Котловина и Нагорное они обстреляли "BMW X 5", в котором двигался местный фермер, а затем скрылись с места происшествия. Как сообщает пресс-центр полиции в области, к счастью 50-летний мужчина не пострадал, а полиции удалось задержать злоумышленников.

После осмотра места происшествия, полицейские изъяли вещественные доказательства - шесть гильз калибра 5,45 мм и автомат АКС. Для установления местонахождения автомобиля и задержания правонарушителей на территории области был введен оперативный план "Сирена".

Через час злоумышленников нашли. Его автомобиль остановили на одном из блокпостов в поселке Залив. Еще одного подозреваемого задержали на контрольно-пропускном пункте "Кучурганы".

Сейчас полиция открыла уголовное дело по статьям Покушение на преступление и Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одном из развлекательных заведений Ужгорода в ночь на 15 февраля, произошла стрельба, в результате которого с огнестрельным ранением был госпитализирован молодой человек.

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