В ОБСЕ назвали самый худший день на востоке Украины

Как утверждает Хуг, седьмого февраля 2018 года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 3000 нарушений, а также более тысячи раз использовалось запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. В результате этот день стал худшим с марта прошлого года.

Также представитель ОБСЕ рассказал, что украинские военные взяли под контроль село Новоалександровка в Луганской области.

"ВСУ продвинулись вперед на запад Луганской области в село Новоалександровка. Представители СММ ОБСЕ были в этой деревне, где видели украинских военных", - отметил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе получила новые доказательства прямой связи между российской властью и российской оккупационной администрацией на Донбассе.