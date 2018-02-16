21:31 16.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100186677:test

В Хмельницкой области мать пыталась продать собственного ребенка - ФОТО

Сотрудники СБУ провели операцию по задержанию женщины, которая продала своего сына в рабство. Об этом передает пресс-центр СБУ.

В Хмельницкой области мать пыталась продать собственного ребенка - ФОТО

Сообщается, что женщина была задержана в одном из городов Хмельницкой области, где была арестована во время передачи денег в размере 15 тыс гривен за своего четырехлетнего сына. Во время операции также был задержан и предполагаемый заказчик. На допросе выяснилось, что женщина уже была лишена родительских прав.

Заказчик сознался, что намеревался использовать ребенка для попрошайничества. Сейчас ребенок под наблюдением соответствующих служб проходит медицинский осмотр, у него серьезная психологическая травма, малыш все время плачет.

Вероятно, что опеку над ребенком возьмет его бабушка. Горе-матери грозит срок лишения свободы до 10 лет.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в польском городе Вроцлав полиция взяла под арест женщину, которая продавала украинских граждан в трудовое  рабство.

Поделиться
Читайте также:
 
Что стало известно об уничтожении колонны российских наемников в Сирии Стало известно, кто из европейских политиков первым выступит на Мюнхенской конференции В Киеве столкнулись две маршрутки - ФОТО Мы должны бороться с гонкой ядерных вооружений, а не примкнуть к ней, - Столтенберг
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив