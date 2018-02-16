В Хмельницкой области мать пыталась продать собственного ребенка - ФОТО

Сотрудники СБУ провели операцию по задержанию женщины, которая продала своего сына в рабство. Об этом передает пресс-центр СБУ.
Сообщается, что женщина была задержана в одном из городов Хмельницкой области, где была арестована во время передачи денег в размере 15 тыс гривен за своего четырехлетнего сына. Во время операции также был задержан и предполагаемый заказчик. На допросе выяснилось, что женщина уже была лишена родительских прав.
Заказчик сознался, что намеревался использовать ребенка для попрошайничества. Сейчас ребенок под наблюдением соответствующих служб проходит медицинский осмотр, у него серьезная психологическая травма, малыш все время плачет.
Вероятно, что опеку над ребенком возьмет его бабушка. Горе-матери грозит срок лишения свободы до 10 лет.
Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в польском городе Вроцлав полиция взяла под арест женщину, которая продавала украинских граждан в трудовое рабство.