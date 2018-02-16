В четверг в зоне АТО один украинский военнослужащий погиб, еще один был травмирован - ВИДЕО

В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один получил боевую травму. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на луганском направлении боевики неоднократно вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП возле Луганского.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования активизировались возле Водяного где применили артиллерийские установки калибра 122-мм и 120-мм минометы. Здесь же они вели огонь из гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Из минометов различных калибров боевики обстреливали опорные пункты ВСУ возле Павлополя, Чермалыка и Широкино. Кроме того, минометы калибра 82-мм и гранатометы применялись по укреплениям у Тарамчука и шахты Бутовка.

Напомним, в зоне проведения антитеррористической операции погибла бригада морских пехотинцев. Военная служба правопорядка в Вооруженных силах и Национальная полиция выясняют причины гибели пехотинцев. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, по предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали.