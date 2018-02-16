09:00 16.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Соломенский суд отпустил Вугельмана на поруки

Соломенский районный суд города Киева в четверг вечером, 15 февраля, отпустил заместителя городского головы Одессы Геннадия Труханова Павла Вугельмана, на поруки.

Соломенский суд отпустил Вугельмана на поруки

При этом поручились за него народные депутаты Александр Пресман из партии "Видродження" и Юрий Мирошниченко из фракции партии "Оппозиционный блок". Как сообщил пресс-секретарь суда Яна Квитченко, таким образом, суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства о содержании под стражей было отказано.

Вместе с тем Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для Вугельмана меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 30 миллионов гривен залога.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соломенский районный суд Киева избрал Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства. При этом прокуратура просила суд назначить Труханову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 50 милионов гривен.

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