Соломенский суд отпустил Вугельмана на поруки

При этом поручились за него народные депутаты Александр Пресман из партии "Видродження" и Юрий Мирошниченко из фракции партии "Оппозиционный блок". Как сообщил пресс-секретарь суда Яна Квитченко, таким образом, суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства о содержании под стражей было отказано.

Вместе с тем Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для Вугельмана меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 30 миллионов гривен залога.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соломенский районный суд Киева избрал Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства. При этом прокуратура просила суд назначить Труханову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 50 милионов гривен.