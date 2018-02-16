Сколько украинцев в прошлом году получало минимальную заработную плату

В течении января-декабря 2017 года количество украинских граждан получающих минимальное вознаграждение за свой труд уменьшилось на три процента. Это касается только сотрудников государственной службы. В 2017 году доля работников с заработной платой от 3 200 гривен до 6 000 гривен колебалась на уровне в 43 процента, на сегодняшний день этот показатель увеличился до 49 процентов.

Примечательно, что только 23 процента штатного персонала получает оклад в размере 10 тыс гривен и более. В правительстве утверждают, что 2018 год станет годом "стремительного роста" заработных плат по всей Украине. На данный момент средний показатель заработной платы по стране составляет 6-8 тыс гривен, в новом году показатель планируют стимулировать на рост до 10 тыс гривен.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что в этом году зарплаты и пенсии украинцев будут расти быстрее цен.