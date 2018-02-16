Полиция задержала заместителя городского головы Северодонецка - ФОТО

Полиция заподозрила его в получении взятки. Как сообщает пресс-службы Генеральной прокуратуры, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Луганской области, следователи области разоблачали чиновника и его посредника, который оказался помощником депутата, при получении неправомерной выгоды.

В конце 2017 года чиновник требовал от директора строительной компании 10% от стоимости объекта строительства при выполнении этой компанией работ по ремонту сетей, помещений систем отопления, водоснабжения и водоотвода в здании одной из больниц Северодонецка.

Чиновник был задержан во время получения 135 тысяч гривен. В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся обыски по месту жительства и работы задержанного, правоохранители проверяют причастность указанного чиновника к совершению других коррупционных преступлений на территории области.

Кроме того, прокуратура намерена ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луганской области полиция задержала своего сотрудника. Начальник одного из городских отделений полиции попался на взяточничестве. Как сообщает региональное управление Службы безопасности Украины на своей странице в Facebook, полицейский "облагал данью" местных предпринимателей.