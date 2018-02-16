Пограничники изъяли у гражданина Турции 20 килограмм янтаря - ВИДЕО

Водитель грузовика спрятал среди личных вещей в чемодане и ящиках для инструментов десять двухкилограммовых пакетов с янтарными украшениями. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, янтарь нашли во время погрузки на паром автомобиля, который вез транзитом из Литвы в Турцию сетевые роутеры.

Водитель грузовика оказался гражданином Турции.

При этом обнаружить контрабанду помог служебный пес Меджик, который специализируется на поиске контрабандных сигарет. Правоохранители изъяли солнечный камень в установленном порядке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области прокуратура совместно с полицией разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную схему добычи янтаря. Во время обыска у них было изъято почти полтонны солнечного камня. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по предварительным данным, группа лиц переправляла добытый янтарь в Польшу.