13:59 16.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пограничники изъяли у гражданина Турции 20 килограмм янтаря - ВИДЕО

В ночь на пятницу, 16 февраля, пограничники и таможенники в Ильичевском морском рыбном порту не дали вывезти из страны крупную партию изделий из янтаря.

Пограничники изъяли у гражданина Турции 20 килограмм янтаря - ВИДЕО

Водитель грузовика спрятал среди личных вещей в чемодане и ящиках для инструментов десять двухкилограммовых пакетов с янтарными украшениями. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, янтарь нашли во время погрузки на паром автомобиля, который вез транзитом из Литвы в Турцию сетевые роутеры.

Водитель грузовика оказался гражданином Турции.

При этом обнаружить контрабанду помог служебный пес Меджик, который специализируется на поиске контрабандных сигарет. Правоохранители изъяли солнечный камень в установленном порядке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области прокуратура совместно с полицией разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную схему добычи янтаря. Во время обыска у них было изъято почти полтонны солнечного камня. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по предварительным данным, группа лиц переправляла добытый янтарь в Польшу.

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