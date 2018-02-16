13:53 16.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ констатирует резкое увеличение фактов нарушений на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе на прошлой неделе миссия наблюдала очень опасную ситуацию. Об этом на брифинге сообщил Александр Хуг, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

ОБСЕ констатирует резкое увеличение фактов нарушений на Донбассе

Как утверждает председатель миссии, об ухудшении ситуации на Донбассе свидетельствует резкое увеличение зафиксированных фактов нарушений за двое суток.

На прошлой неделе миссия наблюдала взрывоопасную ситуацию в Восточной Украине особенно в Луганском регионе. В течение недели использовалось тяжелое вооружение.

Он также сообщил о том, что со стороны боевиков ОРДЛО участились случаи агрессии по отношению к наблюдателям ОБСЕ.

Участниками миссии были зафиксированы факты, когда подразделения ВСУ продвинулись вперед вблизи Новоалександровки.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе получила новые доказательства прямой связи между российской властью и российской оккупационной администрацией на Донбассе.

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