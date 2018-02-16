Нардеп Сергей Каплин бросил жену ради мужчины-инструктора по фитнесу - СМИ

Среди многих других там оказался и народный депутат Сергей Каплин. В связи с этим журналисты разыскали бывшую супругу Сергея – Маргариту, чтобы узнать, действительно ли дети народного депутата "голодают".

Во время общения экс-супруга нардепа откровенно рассказала об обстоятельствах их развода и о том, что стало его причиной.

По словам Маргариты, все произошло из-за связи ее бывшего мужа с Александром Шамотой, а причиной ухода Сергея Каплина из семьи стала его гомосексуальная ориентация. Мы развелись около пять лет назад, у нас двое детей: мальчик Марк, ему 9 и Лера ей 11. Дети остались со мной.

Для меня было шоком, когда я узнала о близкой связи Сергея с его фитнес-тренером – Александром Шамотой. Сейчас Александр стал одним из его ближайших помощников. Сергей много времени проводил в тренажерном зале. Похоже, его туда тянула не только забота о своем здоровье. По словам Маргариты, Каплин вообще не интересуется жизнью детей: "Это дешевая подделка – фотошоп. Он не интересуется их жизнью и до сих пор живет со своим другом Шамотой".

Сейчас экс-супруга нардепа проживает в России, куда была вынуждена уехать из-за давления и угрозы в свой адрес. Конечно, я неоднократно пыталась связаться с Сергеем. "Предпочтения" моего мужа – это теперь его личное дело. Но он по-прежнему их отец. Пусть у нас с ним не сложилось, но дети то растут. И самой растить двоих – ну извините меня… А когда я стала проявлять настойчивость – мне "намекнули", что лучше бы я помалкивала на эту тему.

Источник: politeka.net