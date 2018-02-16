14:50 16.02.2018 | Общество | Новости
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Компания Google внесет изменения в систему поиска картинок - ФОТО

Крупнейшняя американская корпорация Google убрала из поиска кнопку для просмотра изображений в полном размере. Таким образом пользователи смогут просматривать картинки в контексте, а не отдельно.

Компания Google внесет изменения в систему поиска картинок - ФОТО

Об этом пишет The Verge.

Сообщается, что такое решение стало балансом между удовлетворением потребностей пользователей и издателей, среди которых фотобанк Getty Images.

"Кнопка "Перейти" остается, поэтому пользователи смогут видеть изображения в контексте тех веб-страниц, на которых они размещены", — говорится в сообщении Google в Twitter.

Кстати, компанию Google неоднократно критиковали за то, что пользователи могут легко красть защищенные авторским правом фотографии через поиск по картинкам. Поисковик подтвердил существование данной проблемы и решил бороться с ней при помощи изъятия кнопки для просмотра изображений в полном размере.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Google работает над создание робота на основе искусственного интеллекта, который будет отвечать на сообщения в социальных сетях вместо вас. 

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