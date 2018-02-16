Гройсман обещает построить скоростную линию до аэропорта "Борисполь" до конца года

Правительство поддержало строительство этой линии. Есть реальное техническое решение, которое способны реализовать уже до конца года.

Об этом в пятницу, 16 февраля, в своем Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он также отметил, что строительство должны начать не позднее 1 июня.

Вместе с тем премьер заверил, что благодаря новой линии быстрого железнодорожного сообщения добраться до аэропорта из Киева можно будет за 35 минут, а стоимость билета составит 80-120 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ирландский лоукостер Ryanair выйдет на украинский рынок авиаперевозок с осени 2018 года, а летать он будет, в том числе, в аэропорт "Борисполь".