13:32 16.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гройсман обещает построить скоростную линию до аэропорта "Борисполь" до конца года

Линия быстрого железнодорожного сообщения между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" Кабинет министров планирует построить до конца года.

Гройсман обещает построить скоростную линию до аэропорта

Правительство поддержало строительство этой линии. Есть реальное техническое решение, которое способны реализовать уже до конца года.

Об этом в пятницу, 16 февраля, в своем Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он также отметил, что строительство должны начать не позднее 1 июня.

Вместе с тем премьер заверил, что благодаря новой линии быстрого железнодорожного сообщения добраться до аэропорта из Киева можно будет за 35 минут, а стоимость билета составит 80-120 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ирландский лоукостер Ryanair выйдет на украинский рынок авиаперевозок с осени 2018 года, а летать он будет, в том числе, в аэропорт "Борисполь".

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