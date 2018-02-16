Что стало известно об уничтожении колонны российских наемников в Сирии

Военный утверждает, что еще седьмого февраля коалиция во главе с США начала обстрел правительственных сил, которые ранее атаковали Сирийские демократические силы. Обстрел продолжался неделю. Американская сторона моментально связалась с российским военным руководством для уточнение местоположения их войск на данной линии конфликта.

Переговоры по предотвращению инцидентов в районе, где прошла эта операция, носили профессиональный характер, когда российская сторона подтвердила, что их войск на этом участке земли нет. Тогда США, в целях самообороны, нанесли массированный авиаудар по колонне солдат, которая самовольно пыталась захватить нефтеперебатывающий завод.

По данным агентства Bloomberg в ходе обстрела погибло не менее 200 человек.

Как сообщалось в "Ура-Информ", президент Эиммануэль Макрон заявил, что страна может нанести удар по Сирии, если там против мирных жителей будет применяться химическое оружие.