21:13 16.02.2018 | Политика | Новости
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Что стало известно об уничтожении колонны российских наемников в Сирии

Амеркианский генерал-лейтенант Джеффри Харригиан поведал о деталях проведения оборонной операции в сирийской провинции Дейр-эз-Зоре. Об этом передает сайт Минобороны США.

Что стало известно об уничтожении колонны российских наемников в Сирии

Военный утверждает, что еще седьмого февраля коалиция во главе с США начала обстрел правительственных сил, которые ранее атаковали Сирийские демократические силы. Обстрел продолжался неделю. Американская сторона моментально связалась с российским военным руководством для уточнение местоположения их войск на данной линии конфликта. 

Переговоры по предотвращению инцидентов в районе, где прошла эта операция, носили профессиональный характер, когда российская сторона подтвердила, что их войск на этом участке земли нет. Тогда США, в целях самообороны, нанесли массированный авиаудар по колонне солдат, которая самовольно пыталась захватить нефтеперебатывающий завод.

 По данным агентства Bloomberg в ходе обстрела погибло не менее 200 человек.

Как сообщалось в "Ура-Информ", президент Эиммануэль Макрон заявил, что страна может нанести удар по Сирии, если там против мирных жителей будет применяться химическое оружие. 

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