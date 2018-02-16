Украинец пытался пересечь польскую границу с чужим паспортом

Пограничники задержали мужчину, который присев, пытался пройти мимо кабины паспортного контроля и обмануть тем самым пограничников.

Однако, его заметил инспектор пограничной, который оформлял путников, направлявшихся на выход из Украины.

Мужчину задержали и составили протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы.

Задержанным оказался 34-летний житель Львовской области. Но устанавливая его личность пограничники выяснили, что паспорт, который был у него, на само деле ему не принадлежит, а свой он забыл дома. Именно поэтому таким нехитрым способом пытался обойти контроль.

Решение по делу о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины будет принимать суд.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пограничники и таможенники в Ильичевском морском рыбном порту не дали вывезти из страны крупную партию изделий из янтаря.