Украинец пытался пересечь польскую границу с чужим паспортом

Работники пограничной службы во Львовской области на пункте пропуска Шегени задержали украинца, который незаконно пытался пройти в Польшу. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Пограничники задержали мужчину, который присев, пытался пройти мимо кабины паспортного контроля и обмануть тем самым пограничников.
Однако, его заметил инспектор пограничной, который оформлял путников, направлявшихся на выход из Украины.
Мужчину задержали и составили протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы.
Задержанным оказался 34-летний житель Львовской области. Но устанавливая его личность пограничники выяснили, что паспорт, который был у него, на само деле ему не принадлежит, а свой он забыл дома. Именно поэтому таким нехитрым способом пытался обойти контроль.
Решение по делу о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины будет принимать суд.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пограничники и таможенники в Ильичевском морском рыбном порту не дали вывезти из страны крупную партию изделий из янтаря.