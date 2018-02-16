14:53 16.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100186658:nastya

Украинец пытался пересечь польскую границу с чужим паспортом

Работники пограничной службы во Львовской области на пункте пропуска Шегени задержали украинца, который незаконно пытался пройти в Польшу. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Украинец пытался пересечь польскую границу с чужим паспортом

Пограничники задержали мужчину, который присев, пытался пройти мимо кабины паспортного контроля и обмануть тем самым пограничников.

Однако, его заметил инспектор пограничной, который оформлял путников, направлявшихся на выход из Украины.

Мужчину задержали и составили протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы.

Задержанным оказался 34-летний житель Львовской области. Но устанавливая его личность пограничники выяснили, что паспорт, который был у него, на само деле ему не принадлежит, а свой он забыл дома. Именно поэтому таким нехитрым способом пытался обойти контроль.

Решение по делу о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины будет принимать суд.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"пограничники и таможенники в Ильичевском морском рыбном порту не дали вывезти из страны крупную партию изделий из янтаря.

Поделиться
Читайте также:
 
Украинец пытался пересечь польскую границу с чужим паспортом Доходы крупнейших инвестбанков упали до минимума 10 лет На Днепропетровщине на взятке задержали замглавы РГА и полицейского Дженнифер Энистон разводится с мужем - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив