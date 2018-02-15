Жители востока Украины не понимают почему до сих пор продолжается война

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. утверждает, что украинские жители, которые проживают на линии разграничения с Донбассом, не понимают причины для продолжения конфликта. Об этом сказал он заявил во время брифинга в Северодонецке.
По его словам, украинцы, проживающие по обе стороны конфликта, на сегодняшний день желают лишь одного - это прекращения боевых действий и восстановления мира на восточных территорий. Большинство людей уверено, что война может закончиться, если обе стороны договорятся сесть за стол переговоров.
Восточный регион Украины прекратился в "пустынный край", ежедневно более 40 тыс человек пересекают линию разграничения, чтобы добраться до подконтрольных Киеву территорий и закупиться продуктами питания, забрать пенсии или увидеться с близкими. Многие люды считают, что бизнес интересы отдельных людей мешают скорейшему урегулированию конфликта.
"Мы также знаем о том, что когда лица, принимающие решения, садятся и договариваются, то все негативные события прекращаются, и это факты", - резюмирует Хуг.
Как сообщалось в "Ура-Информ", Германия примет активное участие в миротворческой миссии на Донбасс.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов