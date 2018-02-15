В Украине продолжает бушевать эпидемия ОРВИ

Об этом передает пресс-служба Минздрава. По состоянию на 15 февраля превышение эпидемиологического порога перевалило за 17 процентов. В пяти областях Украины в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях на недельный карантин были закрыты все школы.

На сегодняшний день ОРВИ заболело 258 тыс украинцев, более 70 процентов из них это дети до 16-ти лет. Осложнения были зафиксированы у 105 человек: в 101 случае определены РНК вируса гриппа типа В, в 4 случаях - гриппа типа А.

В Киеве и Киевской области коммтет здравоохранения также обьявил недельный карантин, заболеваемость в столице составила около пяти тыс человек.

Медики утверждают, что региональное распространение заболеваемости связано с пиком активности ОРВИ в зимнее межсезонье.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 13 февраля, в Киевской области на карантин закрыли все школы в нескольких населенных пунктах.