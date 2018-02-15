В среду на Донбассе ранены четверо военнослужащих - ВИДЕО

Российские наемные войска и подчиненные им боевики 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий четверо военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, боевики особо активно действовали в темное время суток. Так на Луганском направлении противник применил 120-мм минометы по позициям ВСУ недалеко от Троицкого и Лозового. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Травневого и Майорского.

На Донецком направлении эпицентром напряжения стали пригороды Авдеевки, где противник вел огонь по украинским защитникам из 82-мм минометов гранатометов и пулеметов. В этом же районе боевики неоднократно стреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм и пехотного вооружения по защитникам шахты Бутовка.

Кроме того, тяжелые минометы незаконные вооруженные формирования применили вблизи Водяного на Приазовье и у Новотроицкого. При этом боевики также применили гранатометы различных видов и стрелковое оружие. У Красногоровки противник вел огонь из вооружения БМП и целого арсенала стрелкового оружия.

Напомним, за прошедшие сутки вторник, 13 февраля, российские наемные войска и подчиненные им боевики продолжили нарушать режим тишины. Боевики систематически обстреливали из крупнокалиберных минометов позиций вооруженных сил Украины. К счастью, никто из военнослужащих за вчерашний день не пострадал.