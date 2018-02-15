На Донецком направлении эпицентром напряжения стали пригороды Авдеевки, где противник вел огонь по украинским защитникам из 82-мм минометов гранатометов и пулеметов. В этом же районе боевики неоднократно стреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм и пехотного вооружения по защитникам шахты Бутовка.
Кроме того, тяжелые минометы незаконные вооруженные формирования применили вблизи Водяного на Приазовье и у Новотроицкого. При этом боевики также применили гранатометы различных видов и стрелковое оружие. У Красногоровки противник вел огонь из вооружения БМП и целого арсенала стрелкового оружия.
Напомним, за прошедшие сутки вторник, 13 февраля, российские наемные войска и подчиненные им боевики продолжили нарушать режим тишины. Боевики систематически обстреливали из крупнокалиберных минометов позиций вооруженных сил Украины. К счастью, никто из военнослужащих за вчерашний день не пострадал.
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что его правительство может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами. Поэтому, Вегрия ну будет отказываться от своей политики относительно украинского закона об образовании без юридических гарантий.