11:32 15.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В штабе АТО заявили о гибели морских пехотинцев

В зоне проведения антитеррористической операции погибла бригада морских пехотинцев.

В штабе АТО заявили о гибели морских пехотинцев

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах и Национальная полиция выясняют причины гибели пехотинцев. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, по предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали.

В рамках следствия было открыто уголовное производство. Количество погибших не уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе прошли не спокойно. Российские наемные войска и подчиненные им боевики 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий четверо военнослужащих получили ранения.

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