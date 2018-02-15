В штабе АТО заявили о гибели морских пехотинцев

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах и Национальная полиция выясняют причины гибели пехотинцев. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, по предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали.

В рамках следствия было открыто уголовное производство. Количество погибших не уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе прошли не спокойно. Российские наемные войска и подчиненные им боевики 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий четверо военнослужащих получили ранения.